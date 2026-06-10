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EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy miércoles 10 de junio: Mercado Pago invertirá 4 mil 600 millones en 5 puntos

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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A un día de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el día de hoy confirmaría su asistencia al Fan Fest en la capital. En temas internacionales, la mandataria podría mencionar la alerta de viaje que emitió Estados Unidos a México, así como diversos niveles de advertencia dependiendo de los estados del país en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En pocas líneas:

13:55 hsHoy

Tres decretos para agilizar las inversiones en México

El gobierno de México explicó en qué consiste el Decreto para la autorización inmediata de inversiones, publicado el pasado 4 de junio, y el cual establece la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones.

El objetivo principal de esta medida es valorar y analizar los proyectos de inversión para que sean autorizados en un plazo máximo de 30 días, mediante un comité interinstitucional coordinado por la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Destacó que los beneficios de las medidas presentadas incluyen la reducción de procesos burocráticos, lo que permite acelerar la creación de empleos.

13:50 hsHoy

Mercado Pago invertirá 4 mil 600 millones en 5 puntos

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México señaló que la inversión de 4 mil 600 millones de dólares se destinará en:

  1. Para impulsar el comercio electrónico y sus soluciones financieras.
  2. Expansión de la red logística en Mercado Pago ara “mejorar la entrega y experiencia”.
  3. Ampliar el acceso a servicios financieros para más mexicanos, más emprendedores y más servicios financieros para las PYMES.
  4. Continuar con el posicionamiento de Mercado Pago.
  5. Generación de empleos en todo el país.
13:45 hsHoy

Secretaría de Economía anuncia inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció una nueva inversión de Mercado Libre, describiéndola como “una de las más importantes en este periodo”. Esta iniciativa tiene como meta la digitalización de pagos y servicios financieros en 19 entidades federativas.

El proyecto se implementará a lo largo de 2026. La inversión anunciada asciende a 4 mil 600 dólares.

13:38 hsHoy

Entrega de vivienda del Bienestar en Durango

A través de un enlace a distancia, los titulares de Sedatu, Edna Vega y Octavio Romero, titular de Infonavit junto a Esteban Vilegas Virreal, gobernador estatal encabezaron la entrega de viviendas del Bienestar en el estado de Durango.

La inversión total en vivienda para el estado será de más de 2 millones de pesos y se plantea generar más de 10 mil 400 empleos directos para realizar 25 mil viviendas en la meta de Infonavit.

13:35 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saluda al pueblo de México y dijo: “Ya, espíritu mundialista, estamos unidos con la Selección (Mexicana).

Los temas:

-Inversión en Mercado pago.

-Enlace de vivienda del Bienestar en Durango.

-Explicación de tres decretos emitidos para facilitar trámites en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con una camiseta de la selección de México este lunes, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa con una camiseta de la selección de México este lunes, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
12:36 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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