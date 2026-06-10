EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy miércoles 10 de junio: Mercado Pago invertirá 4 mil 600 millones en 5 puntos

A un día de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el día de hoy confirmaría su asistencia al Fan Fest en la capital. En temas internacionales, la mandataria podría mencionar la alerta de viaje que emitió Estados Unidos a México, así como diversos niveles de advertencia dependiendo de los estados del país en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.