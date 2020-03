A mediados de enero comenzó a sentir un dolor muscular generalizado. Acaso lo acompañaron unas pocas líneas de fiebre: no lo sabe, no llegó a ser algo perceptible. Por el resto de los síntomas pensó que era un resfrío y tomó la medicación común de venta libre. “Ahora que lo pienso, puede que haya perdido el mejor momento para el tratamiento, y así no pude contener el virus con antivirales en sus primeras etapas”, dijo Tiger Ye, el seudónimo de un hombre de 21 años de Wuhan, China, quien le contó a The Guardian su experiencia como enfermo por el contagio del Covid-19, el nuevo coronavirus.