“El surgimiento de un partido de derecha radical o populista es un problema común para los principales partidos de derecha del establishment —dijo Wiliarty—. Tienen que negociar entre electorados que han tendido a la izquierda en la opinión pública general y un segmento que tiende a la derecha más radical. La CDU alemana no es el único partido en esta situación, que ninguno está pudiendo resolver. Si la derecha populista es excluida del poder, esos votantes pueden alegar que sus voces no son escuchadas y que por lo tanto el sistema no es democrático. Pero, si se coopera con ella, se estaría trabajando con un actor potencialmente no democrático”.