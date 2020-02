Otra característica de esta crisis, que lleva apenas un mes desde que se registró la primera muerte, es que se desató en la temporada más alta del turismo interno y viajes para festejar el Año Nuevo Lunar, que es la mayor movilización de personas en el menor tiempo que se realiza en el planeta. Pero este año, por temor al contagio y las propias restricciones que impuso el gobierno de Beijing para que la enfermedad no se propague por el resto del mundo, hicieron que millones de chinos se quedaran en sus casas. A esto hay que sumarle la medida sin precedentes de cerrar Wuhan, una ciudad de más de 11 millones de habitante. Nadie puede salir o entrar. Se trata de la ciudad más grande del centro de China, ubicada en la confluencia de dos de los principales ríos del país, y es también uno de los nudos de transporte más grandes. También se impusieron bloqueos similares en las ciudades vecinas de Huanggang y Ezhou, algo que no había sucedido cuando el SARS estaba en su apogeo en 2003. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios países y organizaciones multinacionales también emitieron comunicados aconsejando no viajar a China.