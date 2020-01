Por su parte, el jefe de la Autoridad de Aviación Civil iraní, Ali Abedzadeh, dijo que Irán no entregará la caja negra del avión ucraniano a la compañía Boeing, que produce el avión, ni a EEUU. “No entregaremos las cajas negras al fabricante (Boeing) ni a los estadounidenses”, afirmó Abedzadeh, citado por la agencia de noticias Mehr. Y agregó: “Todavía no está claro a qué país irá la caja negra para la investigación”.