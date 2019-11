La tragedia de Nerissa y Katherine se cuenta en And what do you do? (¿Y usted a qué se dedica?) como uno de los puntos más bajos de la Reina Madre, que en su prolongada vida nunca fue a visitar a sus sobrinas internadas en el Hospital Real de Earlswood. El libro de Norman Baker —ex miembro de la Cámara de los Comunes (MP), ex ministro del gabinete y actual miembro del Consejo Privado, un grupo de asesores de Isabel II que puede emitir órdenes ejecutivas— hace una detallada y documentada historia de los Windsor.