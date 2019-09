– Por el momento hay un grave problema económico a nivel mundial, aunque el presidente (Donald) Trump ha prometido ayudar con las reservas de petróleo de los Estados Unidos. Parece que la reacción de Arabia Saudita es bastante silenciosa teniendo en cuenta la magnitud del evento y el daño. Está en una posición de debilidad mientras está enredada sin mucho éxito en la guerra de Yemen. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no han respondido con fuerza también a los ataques anteriores contra los petroleros en el Golfo (Pérsico) e Irán ha visto esto como debilidad y ha secuestrado a otro petrolero hoy. Trump estaba en un proceso de negociación con los iraníes y no lejos de una reunión con Rouhani. Esto también fue visto por los líderes iraníes como debilidad y ahora han aumentado las apuestas. Aunque el último tuit de Trump ha insinuado una respuesta militar (Estados Unidos "bloqueado y cargado dependiendo de la verificación"), todas sus acciones recientemente en el Medio Oriente (Siria, Irak, Golfo) han demostrado que no está listo para un desafío militar contra Irán. Veamos si Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tendrán las agallas para atacar importantes activos iraníes y, por lo tanto, arrastrarán al presidente Trump a una represalia necesaria contra Irán.