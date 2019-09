Il governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri forti europei non avrà vita lunga.

Opposizione in Parlamento, nei Comuni e nelle piazze, poi finalmente si vota e… si vince!!!

Io non mollo e non mollerò mai Amici, per me viene prima l’onore dei ministeri.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 5, 2019