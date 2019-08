Esto no significa, por supuesto, que las restricciones y las salvaguardas adicionales no tengan sentido. Probablemente evitan más crímenes de los que no pueden detenerse. Pero la solución al problema de la violencia de derecha es mucho más compleja que la simple prevención del delito. Sobre todo, se trata de mantener la sociedad sana y el respeto por debate público.