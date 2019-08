"Las movilizaciones no han mostrado ningún signo de debilitamiento. Esto sugiere una nueva dinámica social en Hong Kong. Pero es poco probable que Beijing envíe sus tropas, ya que los recuerdos de Tiananmén siguen siendo demasiado recientes. Han intentado con matones, pero eso no funcionó. ¿Cómo pueden aumentar la presión? Pueden conminar a las autoridades locales para que arresten a algunos de los líderes. Pueden enviar a policías disfrazados. No lo sabemos, excepto que hay discusiones en curso en Beijing sobre los próximos pasos", dijo a Infobae Joseph Fewsmith, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Boston.