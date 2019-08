En sus habitantes no se observan resentimiento con los países con que se enfrentaron. Si bien los museos y memoriales de la guerra no escatiman imágenes de la barbarie que sufrió la sociedad vietnamita, eso no es un obstáculo para que la cifra de visitantes, especialmente occidentales, crezca cada año. En el año 2000, Vietnam recibió dos millones de turistas y en lo que va del 2019 ya superaron los diez millones. De hecho, los famosos túneles de Cu Chi, que fueron decisivos para derrotar a los norteamericanos en el campo de batalla, se han ensanchado para que ahora puedan ingresar turistas bien alimentados.