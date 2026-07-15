Así quedaron distribuidos los movimientos políticos en la Cámara y el Senado 2026-2030 que se posesionarán el 20 de julio

Colombia definió la composición del Senado 2026-2030 y dejó casi cerrada la Cámara de Representantes, con una disputa pendiente por una curul en Cundinamarca - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Con la oficialización de resultados del reparto de curules 2026-2030 y la entrega de credenciales que adelanta el Consejo Nacional Electoral, Colombia ya tiene definida la composición del Senado para el próximo cuatrienio y casi cerrada la de la Cámara de Representantes.

El único punto pendiente está en Cundinamarca, donde una disputa puede alterar la última curul de esa circunscripción y afecta al partido Mira.

Para el periodo 2026-2030, el Senado quedó repartido entre 10 partidos y movimientos, más la circunscripción especial indígena y una curul adicional del Estatuto de la Oposición para Iván Cepeda.

En la Cámara habrá 181 curules, más una que se definirá con la segunda fórmula más votada en las presidenciales; salvo Cundinamarca, ya están claros los nombres de los nuevos integrantes, mientras Mira denuncia que podría perder un escaño en ese departamento.

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Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la composición del Senado y autorizó la entrega de credenciales a quienes obtuvieron curul en esa corporación.

Así se reparten las curules en el Senado

El nuevo Senado reunirá representantes de 10 partidos y movimientos, además de la circunscripción especial indígena. El bloque más numeroso será el Pacto Histórico, con 25 curules.

Detrás aparecen el Centro Democrático con 17 escaños y el Partido Liberal con 13. La Alianza por Colombia tendrá 11 y el Partido Conservador, 10.

El Partido de la U ocupará ocho curules, mientras Cambio Radical y Alma tendrán siete. Ahora Colombia alcanzó cinco y el Movimiento Salvación Nacional, cuatro. La circunscripción especial indígena contará con dos asientos.

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A ese reparto se suma una curul adicional para Iván Cepeda por el Estatuto de la Oposición. En total, fueron elegidos 103 senadores por voto popular.

Lo que está definido en la Cámara de Representantes

La nueva conformación de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030 revela un panorama político fragmentado, con varias fuerzas tradicionales y coaliciones emergentes compartiendo el escenario legislativo.

El Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano y el Movimiento Político Pacto Histórico concentran la mayoría de los escaños, mientras que alianzas regionales y partidos más pequeños mantienen presencia en departamentos estratégicos.

El Centro Democrático aparece como uno de los partidos con mayor representación, con curules en departamentos como Antioquia, Bogotá, Meta, Magdalena, Santander, Tolima, Valle del Cauca y otros territorios. Le siguen el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano, ambos con una importante presencia nacional.

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El Movimiento Político Pacto Histórico destaca por su avance, logrando ocupar curules en zonas clave como Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, consolidando su posición en la Cámara.

Las coaliciones, como Centro Democrático – Mira, Pacto Histórico – Alianza Verde, Pr1Mero Córdoba, Pacto Verde Por El Tolima y otras, suman escaños en regiones donde la competencia fue cerrada. El Partido Cambio Radical y el Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U también aseguran representación significativa en distintos departamentos.

El recuento de curules por partido, según el listado oficial, es el siguiente:

Centro Democrático (y coaliciones directas): 21 curules

Partido Liberal Colombiano: 21 curules

Partido Conservador Colombiano: 18 curules

Movimiento Político Pacto Histórico (incluye coaliciones): 21 curules

Partido Cambio Radical: 8 curules

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U (incluye coaliciones): 12 curules

Partido Alianza Verde: 4 curules

Coaliciones regionales y partidos minoritarios (incluye Movimiento Salvación Nacional, Avancemos Nariño, Coalición Ahora Colombia, entre otros): 14 curules

Este balance muestra que ninguna fuerza tiene mayoría absoluta, lo que anticipa negociaciones intensas para la aprobación de reformas y proyectos clave en el Congreso.

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El caso Mira y la disputa por una curul en Cundinamarca

El partido político Mira enfrenta una batalla legal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la asignación de la última curul de la Cámara en Cundinamarca. Maritza Álvarez, candidata de Mira en fórmula con el Centro Democrático, podría perder su escaño si prospera la ponencia que cuestiona la legalidad de los resultados.

Según Mira, el formulario E-26 —el acta oficial de resultados— confirmaría la curul, pero el partido denunció seis presuntas irregularidades en la ponencia del CNE: desde registros de mesas duplicadas hasta la inclusión de mesas sin solicitud formal y referencias a mesas inexistentes en la División Política Electoral. Además, señalaron la falta de una respuesta de fondo a sus solicitudes de saneamiento.

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El presidente de Mira, Manuel Virgüez Piraquive, expresó que “nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas”. Insistió en que “lo que está en juego no es solo una curul, es la confianza de los colombianos en la democracia”.

En caso de que la decisión del CNE le retire el escaño a Mira, la colectividad anticipa la interposición de acciones legales para intentar recuperarlo. Este episodio pone de relieve la complejidad y las disputas que suelen rodear la asignación final de los escaños en el Congreso, a diferencia de las elecciones presidenciales, donde la coincidencia entre preconteo y escrutinio es casi total y rara vez cambian los resultados.

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