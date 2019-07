View this post on Instagram

. . . نزدیک به دویست تن از فعالان مدنی، مدافعین حقوق زنان و شهروندان معترض، با انتشار نامه‌ای اعتراضی خواهان «آزادی فوری و بدون شرط فعالان مدنی معترض به قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری» از جمله «یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، فرشته دیدنی، صبا کرد افشارى و راحله احمدی» شدند. نویسندگان این نامه تاکید کرده اند که «ما معترضان به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان که آنها را در موقعیت نابرابر با مردان قرار داده، اعتراض مسالمت‌آمیز علیه هر نوع تبعیض از جمله پوشش اجباری را از حقوق مسلم مردم و فعالان مدنی میدانیم.» و در ادامه اعلام کرده اند که «ما ادامه شرایط موجود را مغایر با حقوق نیمی از جمعیت کشور و غیرقابل تحمل می‌دانیم و خواهان آزادى فوری و بدون شرط یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، فرشته دیدنی، صبا کرد افشارى و راحله احمدی هستیم.». در این نامه اشاره شده است که «این فعالان مدنی در ماه‌های گذشته فیلم‌ها و تصاویر اعتراض علنی و مسالمت‌آمیز خود به حجاب اجباری را از طریق پلتفرم کمپین #چهارشنبه_های_سفید منتشر کرده‌اند.». در بخشی از این نامه آمده است: «ما امضا کنندگان این نامه اعتراضی از مقامات ایران و نهادهای اجرایی و قضایی میخواهیم به اعمال خشونت فیزیکی و روانی، بازداشت و حبس شهروندان شجاع و آگاه و فعالان مدنی معترض به قانون تبعیض‌آمیز #حجاب_اجباری پایان دهند.». امضاء کنندگان این نامه تاکید کردند که «رفع هر نوع تبعیض آشکار علیه زنان در قوانین مختلف، از جمله تأمین حق انتخاب پوشش، پیوستن ایران به کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان و به رسمیت شناختن حق نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز خواسته ماست». لازم به ذکر است که پس از انتشار این نامه اعتراضی، فرشته دیدنی و راحله احمدی (مادر صبا کرد افشاری با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی) آزاد شده اند. . #یاسمن_آریانی #منیره_عربشاهی #مژگان_کشاورز #فرشته_دیدنی #صبا_کردافشارى #راحله_احمدی . #چهارشنبه_های_سفید #دوربین_ما_اسلحه_ما