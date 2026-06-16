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Bogotana que vive en Medellín denunció discriminación por ser rola: “Mi tono de voz, mi acento es una cosa que yo no voy a poder cambiar”

La mujer aseguró que las personas la tratan diferente al descubrir que su acento es de la capital

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La denuncia de discriminación por parte de una joven bogotana radicada en Medellín desató un intenso debate sobre el regionalismo en Colombia, luego de que su testimonio en TikTok, donde afirmó estar “harta de la xenofobia que tienen los paisas a los rolos”, encontrara eco entre numerosos usuarios que compartieron experiencias similares - crédito paulicubo / TikTok

Las tensiones entre paisas y rolos han cobrado visibilidad en redes sociales tras la publicación de un video en TikTok por la usuaria ‘paulicubo’, que expuso su hartazgo ante la discriminación que dice experimentar en Medellín por ser bogotana. En la grabación, la joven relató situaciones que, según su testimonio, reflejan el regionalismo persistente en Colombia.

“Oigan, siendo una persona nacida en Bogotá, rola, viviendo en Medellín, estoy harta de la xenofobia que tienen los paisas a los rolos”, manifestó paulicubo en la grabación. Su testimonio detalló que, al interactuar con habitantes de Medellín, recibió comentarios recurrentes sobre su origen: “Se los juro que estoy tan mamada de que todo el mundo me diga cuando hablo: ‘Tú no eres de acá. Ay, eres de Bogotá’”.

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La joven también abordó cómo los estereotipos sobre el cuerpo y el acento han afectado su vida cotidiana. Explicó que en reuniones sociales es frecuente que se hagan bromas sobre las mujeres de Bogotá: “Estoy tan mamada de que siempre en un grupo de personas empiezan a criticar el cuerpo de las mujeres de Bogotá, que es que por delante y por detrás son planas”. Ante esas situaciones, asegura que prefiere guardar silencio para evitar ser etiquetada como “loca”.

En su relato, paulicubo describió el impacto que estas actitudes tienen en su bienestar emocional: “Uno termina como en conflictos internos con uno mismo por su acento, por su cuerpo, simplemente por un comentario desubicado”. Según la joven, la situación siempre se repite: “Siento que no es la primera, ni segunda, ni es la última vez que me va a pasar”.

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Añadió que pese a todo, sus características no van a cambiar: “Mi tono de voz, mi acento, y es una cosa que yo no voy a poder cambiar nunca porque es de la ciudad donde yo nací”

La grabación, que rápidamente circuló en la plataforma, motivó una ola de respuestas de seguidores que compartieron experiencias similares: “Soy paisa viví en Bogotá y me pasó exactamente lo mismo me hicieron sentir muy mal”.

Otros relataron que, tras mudarse o visitar regiones distintas, han sido objeto de burlas o cuestionamientos por su acento o procedencia: “Realmente eso me paso a mi era pequeña y aun así me molestaban por mi acento. Ahora hablo paisa, pero a veces personas me dicen ‘de donde eres’ es raro”.

Varios comentarios reflejaron incomodidad o resignación ante el fenómeno, mientras que otros intentaron restarle importancia: “Tiene que relajarse no se tome nada personal”.

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