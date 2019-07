FZ: Desde el momento que nos contactaron, e incluso a partir de que el Flyboard que usted pudo ver el 14 de julio, tuve conciencia de que no es un artefacto que pueda ser utilizado por las fuerzas especiales. Así que lo conversamos y creamos un aparato específico para las fuerzas de intervención, es el Easyfly, que es un híbrido entre el Flyboard Air y un Segway, que no requiere un calzado especial, cuyo combustible es llevado por la máquina y no por el piloto y, en cuanto a su utilización, servirá para abordar barcos o para desplazamientos cortos (aunque hoy logremos volar 20 kilómetros). De todos modos no crea que todos los usos posibles hayan sido ya definidos. Hoy, sabemos que históricamente las guerras se ganan en el aire y darle la capacidad de volar rápidamente a los soldados con artefactos muy livianos da claramente una ventaja. Vamos a adaptar nuestra tecnología a sus necesidades específicas.