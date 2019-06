Las normas del Vaticano también reconocen que algunos religiosos leales al pontífice no querrán registrarse, a lo que dijo: "la Santa Sede no intenta forzar la conciencia de nadie". "Por otro lado, considera que la experiencia de estar bajo la clandestinidad no es un rasgo de la vida e historia de la iglesia que ha enseñado a sus sacerdotes y feligreses a sólo hacer uso de ella en caso de sufrimiento, con el deseo de mantener la integridad de su fe".