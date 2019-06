Asegura que él sabe perfectamente que no tuvo ningún trauma en la niñez y le sorprende que esté de moda acudir al psicólogo por "cualquier cosa", "todos aprendimos más o menos a ser resistentes, a que nimiedades no eran un problema real, en la Unión Soviética. Ahora, en general, esta resistencia ya no se enseña. Y me parece que valdría la pena", consideró el conductor televisivo y activista.