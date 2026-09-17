Ameba comecerebros: estos son los síntomas de la Naegleria fowleri hallada en un lago de Mérida (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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La presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba comecerebros”, en un lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, Yucatán, quedó confirmada por autoridades sanitarias. El hallazgo ocurrió después de la muerte de un hombre de 34 años por meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección cerebral extremadamente rara.

El Gobierno de Yucatán informó que el lago permanecerá fuera de operación y que se investigará el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de las empresas responsables de su mantenimiento.

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¿Cómo se confirmó la presencia de la ameba en Yucatán?

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó Naegleria fowleri en muestras tomadas del lago donde el paciente había realizado actividades acuáticas. El InDRE confirmó posteriormente que el fallecimiento fue causado por este microorganismo, lo que relacionó el cuerpo de agua con la vía probable de infección.

“Este cuerpo de agua artificial no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. No hay riesgo para la población de Yucatán”, señaló el Gobierno estatal, que también indicó que este es el primer caso registrado en la entidad.

Carlos tenía 33 años, era instructor de wakeboard, falleció tras infectarse con la ameba comecerebros Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla Mérida, Yucatán Foto: Redes sociales

¿Cómo se contagia la Naegleria fowleri?

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse en agua dulce cálida. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz, por ejemplo, durante actividades como nadar, bucear o sumergirse. Desde ahí, el microorganismo puede llegar al cerebro y provocar MAP.

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La enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada.

La Secretaría de Salud de Yucatán explicó: “Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que prolifera en agua dulce estancada y cálida, sobre todo entre 35 y 46 grados Celsius. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz al nadar, bucear o sumergirse”.

La ameba Naegleria fowleri fue la que afectó a Estefanía Villamizar - crédito Getty Images

¿Cuáles son los síntomas de la ameba comecerebros?

Los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria suelen incluir dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), pueden aparecer entre uno y 12 días después de la exposición, aunque lo habitual es que comiencen alrededor de cinco días.

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La enfermedad puede avanzar con rapidez y provocar rigidez de cuello, confusión, alteraciones de la atención, pérdida del equilibrio, convulsiones, alucinaciones y coma. Ante la aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, vómitos o rigidez de cuello después de una exposición a agua dulce templada, el CDC recomienda buscar atención médica inmediata.

Los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria suelen incluir dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. (Gofundme)

¿Qué pasará con el lago de Plaza La Isla?

La autoridad sanitaria mantendrá suspendidas las actividades de inmersión. La empresa responsable deberá demostrar mediante pruebas de laboratorio que el agua cumple con los parámetros establecidos para uso recreativo en la NOM-245-SSA1-2010. Después se realizará una nueva verificación y muestreo para determinar si procede levantar el cierre.

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La investigación también busca determinar si existieron incumplimientos en el mantenimiento y control de la calidad del agua.