"Nuestras posiciones están muy alejadas", explicaron fuentes de La Moncloa tras el tercer encuentro entre Iglesias y Sánchez esta semana. La reunión secreta en la residencia presidencial se hizo pública tras una filtración. El presidente en funciones le ofreció al líder de Unidas Podemos "puestos intermedios". Es decir, puestos de alta responsabilidad en el Gobierno, pero no ministerios. Iglesias se mantiene en silencio, no contesta públicamente a este ofrecimiento y se limita a decir: "No creo que me esté mintiendo. No me va a defraudar".