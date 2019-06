El portavoz de la Asamblea Nacional Popular, Zhang Yesui, aclaró que el aumento de la partida para Defensa es "razonable y apropiado para proteger la seguridad nacional y para reformas militares con características chinas". Según Zhang, un ex embajador en Washington, el presupuesto militar chino solo tiene como objetivo la protección y no la amenaza a otros países. "El que un país represente una amenaza para otros está marcado por sus intenciones, no por lo mucho que gaste en Defensa", sostuvo. El portavoz señaló que el gasto militar representó el año pasado el 1,3% del PIB del país, mientras que Estados Unidos destinó más del 2% de su PIB a esa partida. Pero el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) considera la proporción que admite China demasiado baja y en 2017 la situaba en el 1,9%.