La tasa de natalidad en baja no ayuda a generar optimismo y los niveles de migración extranjera también son muy bajos por lo que no alcanzan para poder cubrir vacantes en los empleos y hacer crecer la economía ya que las reglas migratorias de residencia en Japón son muy rígidas. No sólo ello. Japón se encuentra entre uno de los países donde hay menor nivel de corriente migratoria.