Ike Newcomer, uno de las personas que estudia Perls, es un viudo de 108 años que camina todas las mañanas y juega a bowling en su Wii U. "Me sorprende haber vivido tanto", dijo a WSJ. "A veces me pregunto por qué". Entre las respuestas posibles está su buena salud: sólo toma una medicina recetadas y cuatro de venta libre. Sólo lamenta que cada año se le hace más difícil moverse, lo cual no le impidió ir en crucero a México al cumplir 100.