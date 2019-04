El historiador Daniel Bessner, profesor de la Universidad de Washington que ha investigado la trayectoria del magnate húngaro, subraya una diferencia fundamental entre Soros y otros reconocidos filántropos de astronómicas billeteras como Bill Gates, Warren Buffett o Mark Zuckerberg: es un intelectual. "Es mucho más autocrítico y tiene aprecio por ideas de otros", explicó en diálogo con Infobae. Su plataforma de donaciones, tan amplia como consistente, apunta a una comunidad global que comparta valores de libertad, equidad y prosperidad. Una perspectiva muy distinta a la valiosísima lucha de Gates por la erradicación de enfermedades como la malaria, que causa millones de muertes en África. Soros explica la responsabilidad que siente sobre sus hombres: "Ocupo una posición excepcional. Mi éxito en los mercados financieros me ha dado un mayor grado de independencia que el de la mayoría de gente. Esto me obliga a tomar posturas en temas controversiales que otros no pueden. La filantropía me ha hecho feliz".