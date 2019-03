"El drama con Meghan y Kate no es nada comparado con lo que está pasando con Camilla Parker Bowles", dijo un informante al sitio estadounidense RadarOnline. "Camilla realmente no habla con Meghan. No es amigable con ella", agregó la fuente. Incluso le dijo que "esto es en la vida real y que no eres una actriz que interpreta un papel".