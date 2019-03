Las palabras de los amigos son parecidas a las del padre de Lorenzo, Alessandro Orsetti. "Mi hijo no soportaba la indiferencia", dijo al diario italiano Corriere della Sera. El hombre intentó disuadirlo. "Además de explicarle que se dirigía hacia algo muy peligroso, que no era un juego, le dije que había muchas luchas importantes que hacer también aquí en Italia", afirmó. No obstante, él y su esposa dijeron estar "orgullosos". "Nuestro hijo decidió enfrentar una lucha importante y justa, aunque al mismo tiempo sabíamos que era muy peligrosa".