"No creo que la Cámara vaya a aprobar el plan de May, a menos que sea modificado sustancialmente, y las chances son mínimas. Si el Parlamento no puede hacerse cargo del proceso, lo cual parece difícil porque ninguna opción atrae a la mayoría, nos vamos a estrellar. Alternativas como formar una unión aduanera, un segundo referéndum o una elección anticipada, lucen improbables. La única posibilidad de evitar un no acuerdo es que la primera ministra sea forzada a renunciar, pero no tengo confianza en que esto suceda. No podemos estar seguros de nada, pero un Brexit sin entendimiento es ominosamente probable", sostuvo Ash Amin, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge, consultado por Infobae.