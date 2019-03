Rouhani, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed Javad Zarif, Soleimani y todos los demás altos funcionarios de Irán que han visitado Bagdad quieren que Irak se convierta en un estado satélite subordinado. El Líbano es un claro ejemplo de la decadencia de un estado que cae bajo el dominio de Irán en la región, Líbano ha padecido guerras y ha sufrido las consecuencias de enfrentamientos militares de Hezbollah en nombre de Irán desde los años ochenta hasta la fecha. Irak no tendrá más suerte que el actual y dividido Líbano si su dirigencia política no evita caer bajo el control iraní. Si eso sucede, no habrá posibilidad de resurgir económico ni político para el pueblo de Irak.