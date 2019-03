El Boeing 737 MAX es el último modelo del mítico avión de corto y mediano alcance que voló por primera vez en 1967 y fue diseñado por la empresa estadounidense fundada en Seattle. Esta versión lanzada en 2017, ofrecida en las variantes 7, 8 y 9 y presenta una mayor automatización, cabina silenciosa y menor consumo de combustible, entre otras funciones.

Las aerolíneas que siguen confiando en el 737 MAX

Hasta el momento cuatro aerolíneas han manifestado que seguirán operando el Boeing 737 MAX a pesar de las dudas, demostrando su confianza en el nuevo avión.

Norwegian, que cuenta con una flota de 18 de estas aeronaves y ha ordenado un total de 70 a ser entregadas para el 2021, señaló que continuará volando normalmente el modelo, según indicó un portavoz a la agencia Reuters.

Morning,

We remain confident in the Safety of our fleet of more than 750 Boeing aircraft. Southwest has operated approximately 31,000 flights utilizing the Boeing 737 MAX 8 aircraft, and we plan on operating those aircraft going forward. -Dillon

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) March 11, 2019