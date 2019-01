Un hombre se indignó luego de enterarse que la actual pareja de su ex novia llevaba dos años usando su cuenta de Netflix sin permiso y sin aportar ni un peso para la factura mensual. El joven se dio cuenta de las irregularidades cuando su ex pareja le mandó un mensaje por Whatsapp para preguntarle si no había pagado la mensualidad del servicio porque la cuenta ya no le permitía ver contenidos.