Mientras tanto, el ex ministro libanés Tareq Mitri, le dijo al diario saudita A Sharq al Awsat, editado en Londres, que "el artículo de la resolución que define que no haya armas al sur del río Litani, excepto las del ejército libanés y UNIFIL, no se refiere a la cuestión de manera directa. Si esas armas no se ven sobre la tierra, y si esas armas están bajo la tierra; entonces no se ven y por lo tanto no existen".