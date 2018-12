"Mirar la serie fue como mirar mi propia historia. Conocí a William online cuando era una madre soltera con un bebé de nueve meses. Era encantador y me escribía todo el tiempo. Comenzamos a salir y me pidió casarnos después de dos semanas de conocernos. Dije que no, pero nos comprometimos y después estuvimos casados por cuatro años", contó Thomson, de 53 años, a DailyMail.