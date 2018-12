View this post on Instagram

Вчера во сне незнакомая мне девушка встала на колено и сделала предложение быть ее мужем. В комнату зашли нарядные и веселые люди с цветами. Все поздравляют. Конфеты, подарочки. Проснулся самой счастливой ☺️. ⠀ ⠀ ⠀ #ростов #кот #ростовскаяобласть #rostov #StreetArt #Art #9gag #cat #cats #yourcatphoto #meowbox #bestcataward #catsareawesome #ilovemycats #catsclub #meow #meowmeow #meowbox #pleasantcats #cute #kitty #сutecat #bestmeow #WeWantCatsWC #meowed #TheDodo #twitterweek #mygreatcat #catloversclub