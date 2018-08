Como se detalla en un artículo reciente en The Journal of Feline Medicine and Surgery, la instalación fue creada por investigadores de la Universidad de Illinois con el fin de estudiar un nuevo tipo de anticonceptivo felino que podría reducir drásticamente las poblaciones de gatos callejeros. Aunque esterilizar y castrar gatos es una forma efectiva de controlar las poblaciones de gatos, las cirugías menores son caras e invasivas. Una vacuna anticonceptiva inyectable llamada GonaCon podría funcionar como un mecanismo alternativo de control de la población en varios mamíferos, incluidos los gatos criados en laboratorio, pero fue difícil probar su efectividad en la naturaleza.