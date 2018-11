"Basado en el hecho de que las naves y los marineros no han regresado a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes concernientes cancelar mi reunión previamente agendada en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Espero que tengamos una nueva cumbre significativa tan pronto como esta situación se resuelva", había escrito el norteamericano desde el Air Force One camino a Buenos Aires. Ahora, sin bilateral, lo que sí pudo averiguar Infoabe es que dialogaron. Y aquí se publica la foto que lo testimonia.