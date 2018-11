Yo no diría eso. No podemos ser profetas y no podemos predecir el futuro. En mi posición oficial no puedo dar mi opinión personal, por lo que debo ser precisa. Ahora, teniendo en consideración la situación actual, no hay peligro. Aún con la ley marcial, el texto mismo permite establecer limitaciones geográficas a su aplicación. Sólo se aplicará en 10 regiones con frontera con la Federación Rusa.