"Si se analiza todo esto desde un punto de vista puramente económico, es innegable que abandonar la Unión Europea tendrá un costo porque habrá nuevas barreras al comercio. Pero la gente que quiere irse de la unión no se fija tanto en ese costo sino en los beneficios políticos y constitucionales de la salida", explicó a la BBC Philip Hammond, el encargado del Tesoro británico. Enseguida le llovieron las críticas. Una vez que el país comience a sufrir las restricciones podría suceder lo que está sucediendo con "los viudos del Brexit": acumularía una buena cantidad de arrepentidos. Por ejemplo, si se llegara a restringir la inmigración de trabajadores europeos, la economía entraría en una recesión profunda. El comercio y el turismo dependen de esa masa laboral. Los brexistas dicen que serán rápidamente reemplazados por inmigrantes indios, paquistaníes y de otras ex colonias. Pero si no se acepta una nueva migración masiva de trabajadores asiáticos sería difícil que los ciudadanos británicos de origen indio o paquistaní vayan a querer hacer labores menores cuando tienen todas las posibilidades de ascender en la escala social.