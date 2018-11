"Las intrigas sangrientas en la Casa de Saud no tienen nada que envidiar a la serie Game of Thrones", escribió David Ignatius en The Washington Post. En una investigación, el columnista vinculó el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul con las divisiones internas en Riad. "La lucha por el poder dentro de la familia real saudí ayudó a alimentar la paranoia y la temeridad del príncipe heredero Mohammed bin Salman", afirmó.