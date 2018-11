Nada alrededor le hacía sospechar a Gordievsky que sospecharan de él. Pero desde Moscú aún no le habían entregado los códigos secretos para su residencia y eso no era usual. El trato no era el usual, ni siquiera para alguien sobre quien pesara la intriga de una posible traición. ¿Por qué aún no lo habían secuestrado? Si así era como se ocupaban sus "camaradas" de los dobles agentes.