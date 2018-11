"Si tienen un hijo cada dos o tres años, no es problema, el problema es cuando los tienen continuamente, así no es viable", afirma el doctor Assan en su despacho. "Lo que me avergüenza es que de los 200 trabajadores que hay en este centro solo 13 sean del gobierno. Esto estaba tranquilo pero cuando comenzó el éxodo migratorio desde Nigeria por el terrorismo –Boko Haram-, se descontroló. Si no fuera por la organización francesa Médicos Sin Fronteras, no daríamos abasto", sentencia sin tapujos, denunciando claramente a la administración local.