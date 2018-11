Después de varias semanas de debate y enfrentamientos entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), en el que aún militan admiradores del franquismo, el Congreso español votó a favor de la iniciativa del traslado de los restos del dictador 43 años después de su muerte. "No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas", dijo Carmen Calvo durante el debate. "Es una atroz anomalía democrática que esté un dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar en el que puede ser exaltado", continuó. Se aprobó por 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones. El PSOE tuvo el apoyo de los legisladores de la izquierda, catalanes y vascos. Los diputados del PP y el centrista Ciudadanos fueron los que se rehusaron a votar. Y los líderes populares quieren apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que el presidente Sánchez aceleró la medida de manera injustificada.