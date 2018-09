La fuerza de los milicianos extremistas islámicos del ISIS sigue siendo una gran amenaza, no solo por su propia capacidad como movimiento insurgente sino también porque las elites gobernantes de Irak no supieron mejorar las condiciones que permitieron al ISIS tener un cierto apoyo de la población local. La incapacidad de abordar las necesidades básicas de mucha gente sumida en una pobreza extrema y agotada por los conflictos, para remediar las divisiones políticas y sociales, y para forjar un marco nacional común que unifique al país, no solo hacen posible el regreso de ISIS sino que pronto podría allanar el camino para otra guerra civil devastadora mientras los grupos rivales compiten por el control del estado iraquí.