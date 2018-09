Según se compartió, sólo ocho invitados confirmaron su asistencia y el consecuente aporte monetario mientras que la familia del ex novio de Susan retiró su oferta de financiamiento. Incluso la dama de honor no quiso tener nada que ver con el evento. "Mi mejor amiga de la infancia, mi familia, me sentí asombrada y no pude evitar llorar" se lamentó la novia.