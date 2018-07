El portavoz de Exteriores insistió en que "una guerra comercial no beneficiará a nadie" y que "las presiones y amenazas no llevarán a ningún sitio". "No queremos ver una escalada de las fricciones comerciales", recalcó, al tiempo que dijo que China ha intentado convencer a EEUU de "construir la globalización de forma objetiva y solucionar las disputas de forma adecuada a través del diálogo".