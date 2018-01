Los periodistas profesionales que cubren Irán, incluidos Farnaz Fassihi de The Wall Street Journal, Nazila Fathi de The New York Times, Maziar Bahar de Newsweek, Parisa Hafezi de Reuters y Babak Dehghanpisheh entre los mas conocidos, muchos han sido intimidados, expulsados y en algunos casos encarcelados. Los pocos periodistas que permanecen en Irán se preocupan por su seguridad personal. Muchos de los mejores escritores pensadores y artistas iraníes han sido desterrados de Irán o tuvieron que escapar al exilio.