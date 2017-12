"Mi cuenta de Facebook fue suspendida el sábado a la mañana, por lo que Facebook considera actividad sospechosa y como un procedimiento de seguridad", contó Lowe, en diálogo con The Independent. "Me pidieron que enviara otra fotografía mía, lo que hice. Mientras tanto, nadie podía contactarme o ver mi posteo", añadió el hombre de Milton Keynes. Tiempo después, finalmente, Facebook procedió a habilitar nuevamente el posteo de Lowe. Pero no explicaron por qué lo habían suspendido.