Cambios a la política migratoria han dejado caos y confusión en México

Después de una semana en vigor de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, crece la desesperación en la frontera norte de México y las críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su complicidad.

Miles de migrantes de estos países permanecen varados en México, sin tener claro hacia dónde deben dirigirse y ante el temor de perder el avance logrado, optan por permanecer en territorio mexicano, donde los campamentos crecen cada vez más con las personas deportadas desde Estados Unidos.

Algunos de estos migrantes en Tijuana, confesaron a la agencia EFE que les ha sido complicado entender qué va a pasar con ellos o cómo acceder al nuevo programa con el que Estados Unidos promete recibir mensualmente a 30 mil personas de estas cuatro naciones, al mismo tiempo que el mismo número será deportado de forma inmediata a México si intentan cruzar la frontera.

Los migrantes consideran poco claras las políticas y protocolos que tienen que seguir para ver si sus casos son viables para llegar hasta EEUU.

La incertidumbre reina dentro de los albergues

Migrantes en albergues, como Romina, originaria de Venezuela y madre de dos niños, denunciaron confusión, “pues son muchas las cosas que se dicen aquí, pero no han informado qué hay que hacer”.

“La misma gente comenta cosas, que hay que meterse al internet, que hay que regresar a nuestro país y desde allá solicitar el asilo, pero la verdad es que en la condición en que estamos no le he movido y quisiera mejor informarme bien porque ando con mis dos niños”, relató.

En otro caso, Jessica, una migrante de Haití, afirmó que está enterada de estas nuevas políticas, las cuales apuntan a la aplicación CBPONE, pero no ha hecho la solicitud porque no consigue un patrocinador que se haga cargo de ella en Estados Unidos, uno de los requisitos fundamentales tras el anuncio de Washington de la semana pasada.

“Ya vi todo lo que tenemos que hacer, nos dijeron que hay que entrar a una aplicación, pero no cumplo ese requisito y por eso no he podido hacer el trámite”, lamentó.

Nicole Ramos, abogada de la organización Al Otro Lado, dijo que ese y otras limitantes, como el idioma, para la comunidad haitiana, son barreras que han tenido estas personas, pues la aplicación oficial no está todavía en creole y eso crea dificultades.

Ramos explicó que todas las personas en la frontera pueden solicitar su cita, pero “esto no garantiza que van a recibir el asilo”.

En otras regiones de la frontera mexicana con EEUU, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) atiende a cerca de 18 mil migrantes que están “a la deriva”.

Alertan por crisis migratoria

La región vive un flujo migratorio récord, como refleja la detención de 2.76 millones de indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México tan solo en el año fiscal 2022.

La polémica sobre el rol de México en esta crisis aumentó esta semana después de la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde el presidente Joe Biden agradeció a López Obrador por acceder a recibir a los migrantes deportados por EE.UU.

Un día después de la cumbre, decenas de migrantes, en su mayoría de origen venezolano, nicaragüense y cubano, fueron detenidos por elementos de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, y trasladados a Ciudad Juárez.

Las autoridades de Ciudad Juárez reportaron 20 mil migrantes, solo en diciembre, una situación que pone a la ciudad en una difícil situación pues los albergues se encuentran rebasados en su capacidad.

