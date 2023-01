Ángelo y Selena, de 12 y 14 años, salieron a cuidar ganado y desaparecieron en Yautepec, familiares imploran ayuda

Ángelo y Selena Ríos de la Rosa desaparecieron desde el pasado 07 de enero (Captura de pantalla)

Familiares de Ángelo y Selena Ríos de la Rosa perdieron todo tipo de contacto con los menores de edad luego de que ambos hermanos salieron desde el pasado sábado 7 de enero a pasear chivos en el municipio de Yautepec en el estado de Morelos.

Todo lo que se sabe de la desaparición de Teo de seis años que ha provocado bloqueos en Zacatecas Desde el pasado 20 de diciembre, Teo fue presuntamente secuestrado, sin que hasta la fecha se tenga algún avance en las investigaciones o información sobre su paradero VER NOTA

Luego de que los adolescentes de 12 y 14 años de edad no regresaron a su hogar, sus padres solicitaron ayuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos para que se activaran los protocolos de búsqueda correspondientes así como la Alerta Amber, no obstante, una semana después de que fuera reportada su desaparición, aún no se sabe nada sobre su paradero.

Ante la falta de respuesta por parte las autoridades, familiares, amigos y parte de la ciudadanía del municipio realizaron un bloqueo en la carretera Cuernavaca-Cuautla la tarde del pasado jueves 12 de enero a la altura de la colonia Atlihuayán para exigir la pronta localización de ambos menores de edad.

Familiares y amigos de los menores desaparecidos han realizado protestas para exigir su pronta localización (Twitter / @kikepinafm)

“No sabemos nada de ellos, salieron a pasear unos chivos y ya no regresaron (...) fuimos a buscarlos a La Calera, al campo, nos dividimos, algunos estuvimos en el centro para ver si los encontrábamos y nada”, mencionó para medios de comunicación locales Imelda Rosa, madre de ambos menores de edad desaparecidos.

Feminicidio de Yadira: hallaron sin vida a mujer policía en Morelos La mujer desapareció desde el mes de septiembre de 2022 en Zacatepec VER NOTA

Los padres de los hermanos desaparecidos lograron reunir a una cantidad considerable de gente para que respaldaran su protesta y lograran el bloqueo carretero ante el temor de que ambos menores de edad pudieran ser víctimas de algún delito.

A las tareas de localización también se sumó la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos, de la cual la titular Wendy Guadalupe Ruíz informó que tuvo acercamiento y contacto con los familiares de los menores desaparecidos, además de asegurar que sus respectivas fichas de búsqueda ya habían sido difundidas por las colonias 24 de febrero, Atlihuayan y Granjas Agrícola en el municipio de Yautepec.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos se sumó a las tareas de localización de los menores de edad desaparecidos (Captura de pantalla)

Para las labores de localización, la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos solicitó información y colaboración a instancias federales y estatales, además de utilizar equipo tecnológico y herramientas para descartar la posible caída de ambos hermanos en una mina que se encuentra en la colonia 24 de febrero.

Si no encuentra espacio en la política, Cuauhtémoc Blanco volverá al futbol El gobernador de Morelos reveló que le pedirá permiso a AMLO para competir por otro cargo y, en caso de no conseguirlo, su meta es dirigir a la Selección mexicana VER NOTA

“La Comisión de Búsqueda de Personas trabajó en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), la Unidad Canina de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), entre otras”, se lee en el reporte oficial.

De acuerdo con reportes de la prensa local, tras el bloqueo realizado por familiares de los menores desaparecidos, autoridades atendieron a la señora Imelda de la Rosa para ampliar la denuncia y aportar más información que sirva para la búsqueda.

Bajo ese tenor, la madre de los hermanos desaparecidos entregó fotos actualizadas de los dos menores para el boletín de búsqueda, a modo de que resulte más sencillo identificarlos si alguna persona los llega a ver.

Los boletines de búsqueda de ambos hermanos fueron difundidos en el municipio de Yautepec y localidades aledañas (Alerta Amber)

De acuerdo con la Alerta Amber emitida para localizar a Ángelo Ríos de la Rosa, el menor de edad nació en febrero de 2008, tiene 14 años, su cabello es color negro, ondulado y largo hasta la altura de los oídos. Asimismo mide 1.65 metros, pesa 80 kilogramos, su piel es morena y al momento de su desaparición vestía una sudadera negra con letras blancas, pantalón de mezclilla verde obscuro y botas negras.

Por su parte, Susana Ríos de la Rosa fue descrita como una niña de 12 años cuyo cabello es negro, ondulado y con un largo a la altura de los oídos; su color de ojos es café oscuro en tanto que mide aproximadamente 1.50 metros y pesa 48 kilogramos. Su piel es morena, su nariz delgada y el día que desapareció vestía una sudadera negra lisa, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos. Cualquier información sobre los hermanos desaparecidos puede ser reportada a los siguientes números: 777 184 54 02 / 777 109 12 48 / 777 372 25 92.

SEGUIR LEYENDO: