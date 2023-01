Qué programas condujo Marco Antonio Regil antes de unirse a TV Azteca con El Escape Perfecto

Marco Antonio Regil condujo programas icónicos de la televisión mexicana, pero luego se alejó por motivos ideológicos (Instagram/@marcoantonioregil)

El conductor Marco Antonio Regil estará al frente de la nueva temporada de Escape perfecto, un programa de concursos de TV Azteca, esto significará su regresó a la televisión mexicana tras haberse alejado durante algunos años.

“Aguantamos lo más que pudimos… ¡Es un honor presentarles a nuestro queridísimo Marco Antonio Regil quien se une a la familia de TV Azteca como conductor oficial de #EscapePerfecto! @marcoregil”, se pudo leer el 12 de enero desde la cuenta oficial de Azteca Uno.

Aunque aún no se sabe la fecha de estreno, el presentador será quien esté al frente (Twitter/@AztecaUNO)

Durante la primera década de los 2000, el icónico presentador dirigió programas de concursos en los que tanto celebridades como familias podían llevarse miles de pesos. Algunos de los shows en los que participó fueron:

-100 Mexicanos dijeron, cuya trama giraba en torno a dos equipos, los integrantes de cada uno debían usar la lógica y el sentido común para determinar la respuesta “más común” a ciertas preguntas, como por ejemplo “¿Qué objeto guardas primero al hacer las compras?”. La misma dinámica seguía 100 Latinos dijeron, pero en esta edición no solo se incluían familias mexicanas, si no de Latinoamérica.

100 Mexicanos Dijeron fue uno de sus programas más característicos (Foto: Televisa)

-Atínale al precio: Este concurso mezclaba la estrategia, la cultura popular y la capacidad de estimación de las personas, pues debían adivinar el costo de determinados premios para acumularlos y llevarlos a casa, algunos de ellos eran automóviles, dispositivos electrónicos, maletas e incluso viajes. El programa está inspirado en The Price Is Right, de Estados Unidos y se emitió de 1997 al año 2000, aunque también tuvo capítulos en 2010.

-Minuto para ganar: Este concurso consistía en diversos retos físicos y de destreza que se debían realizar en un minuto, algunas fases del mismo se podían realizar en pareja. El programa fue creado originalmente en 2003 por Derek Banner.

-Todo Mundo cree que sabe: El programa suponía un gran reto para los concursantes, pues tenían que demostrar un conocimiento mayor al de un niño de primaria. Las preguntas eran relacionadas a asignaturas como Español, Ciencias Naturales, Historia o Geografía, pero todo dividido por grados escolares y en competencia directa con alumnas y alumnos destacados de 11 años. Comenzó a emitirse en 2009 y culminó en 2011.

El conductor durante Atínale al precio ()

Por qué Marco Antonio Regil pasó años sin conducir programas de concursos

En octubre de 2021, el presentador recibió un reconocimiento a su trayectoria por parte de Televisa y reveló que no le faltaban oportunidades, pero las había tenido que rechazar por motivos ideológicos:

“Me han hecho un par de ofertas de programas de televisión aquí en México, pero estaban patrocinados por productos de comida chatarra, o de origen animal, entonces no puedo”, mencionó ante distintos medios de comunicación.

La fuerte determinación no fue una decisión sencilla, pues se dijo decaído al tener que rechazar dichas producciones:

"Tristemente —porque me dolió mucho— tuve que decir que no porque no puedo, entonces me decía la televisora: Queremos que lo hagas pero tienes que anunciar lo que los patrocinadores nos digan."

“Tristemente —porque me dolió mucho— tuve que decir que no porque no puedo, entonces me decía la televisora: Queremos que lo hagas pero tienes que anunciar lo que los patrocinadores nos digan.”

Marco Antonio Regil explicó que es consciente de que el negocio televisivo opera bajo esas reglas, pero su alimentación vegetariana y su conocimiento respecto al daño que puede hacer la comida poco nutritiva al cuerpo humano eran más fuertes que su deseo por volver a los programas de concursos:

“Y yo entiendo, o sea, pues de eso vive la televisión, pero yo no puedo anunciar algo que no consumo, entonces he visto pasar dos programas con tristeza porque pues no voy a hacerlo.”, finalizó.

