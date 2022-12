Marco Antonio Regil sorprendió al confesar que lleva 14 años soltero: “Fue en otra vida”

El presentador de 53 años está soltero desde que tenía 39 años (Foto: Instagram)

Un conductor de televisión que se ha mantenido en el gusto del público al paso de los años sin duda es Marco Antonio Regil, quien desde hace más de 20 años, cuando estaba al frente de proyectos como Atínale al precio y más recientemente, Un minuto para ganar, ha figurado en la pantalla chica.

Pese a su historial amoroso, que incluye sus romances con mujeres como Adamari López, Silvia Salgado y Laura Elizondo, actualmente el conductor lleva algún tiempo en soltería, lo que sorprendió al público del programa de YouTube Envinadas, donde contó cuántos años lleva sin una pareja.

El presentador confesó que lleva 14 años sin novia, con lo cual sorprendió a las presentadoras del show, Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, quienes sabían que el famoso estaba soltero, pero desconocían cuánto tiempo llevaba así.

Marco Antonio Regil se ha enfocado en los últimos tiempos a su faceta como conductor de Podcasts (Foto: Instagram/@marcoantonioregil)

Regil, quien alguna vez confesó que la cantante Lucero fue su amor platónico por mucho tiempo, y que incluso salió con una reina de belleza, contó que lleva más de una década sin estar dentro de una relación.

“Hace mucho que no, eso fue en otra vida, literalmente llevo 14 años soltero, hace 14 años que no estoy en una relación”, comentó el conductor sorprendiendo a las actrices, quienes le preguntaron si no ha tenido tampoco alguna relación abierta.

Regil no dejó claro si sí había estado en una relación abierta o no, pero recordó que ha sufrido en el amor y en ocasiones le ha tocado no ser correspondido por la persona que le interesa para establecer una relación.

“No relación abierta de que ‘somos novios y somos abiertos’, no, pero amistades que nos queremos mucho...y que no siempre pasa algo y que podemos ir al cine y a cenar sin que pase nada, amistad, amistad, pero pareja no”, expresó.

Regil compartió que ha sido difícil superar el rechazo de algunas mujeres (Foto: Instagram/@marcoantonioregil)

Al ser cuestionado respecto a que si alguna vez se ha sentido atraido por alguna mujer al grado de que “le imponga mucho” por su personalidad o su físico, el conductor destacó que le ha tocado no ser correspondido en sus pretensiones amorosas.

“Me ha tocado que yo me enamore de alguien que no se enamora de mí y es horrible, que no quiera algo más o que estás con alguien con quien sucede algo físicamente, con quien yo quiero algo más, pero ella no quiere algo más y entiendo lo que muchas mujeres viven cuando les pasa esto”, expresó el presentador.

Marco Antonio destacó que este tipo de rechazos incluso pueden provocar mucho dolor, sobre todo cuando no se es correspondido y la insistencia en la conquista es persistente, pese a la renuencia.

“Duele mucho porque tú estás ahí pensando si a la siguiente va a querer, que la vas a convencer y todo, me tocó vivir eso y es muy doloroso. Es una autotortura que te haces, porque todo te está indicando que no, pero ahí estás de aferrado”, expresó el conductor.

En su visita al foro del popular programa de internet, Marco Antonio aseguró que cuando no se trabaja en la autoestima, es probable que alguien pueda enrolarse en una relación de patrones nocivos. “Te pasa cuando estás con autoestima baja, porque solo cuando tienes autoestima baja permites esas cosas, porque cuando alguien quiere contigo tiene tiempo, inventa tiempo, tiene ganas, se puede, va, hace o deshace”, expresó ante los aplausos de las conductoras.

Ya en septiembre de este año, Marco Antonio había contado que estuvo a punto de llegar al altar con su novia Silvia Salgado, pero por cuestiones como celos e inseguridades, cancelaron el enlace a sólo unos meses de realizarse.

“Me iba a casar, estuve comprometido, hace mucho tiempo, era Silvia Salgado; fue una excelente decisión para ella y para mí, ahora está felizmente casada con un hombre compatible con ella y sé que es muy feliz y eso me da mucho gusto”, contó.

