“Nos preocupa mucho”: AMLO lamentó enfrentamiento en Cuautepec con saldo de 4 muertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció al respecto de los hechos registrados la tarde del pasado miércoles 11 de enero en el municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo, donde un enfrentamiento entre militares y civiles dejó un saldo de 4 muertos y múltiples heridos.

“Nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población”, dijo en referencia al delito de “huachicol”, que es la forma como se le conoce en México al robo de combustible.

Asimismo, el mandatario advirtió ayer que en Hidalgo se ha observado un “reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas”, las cuales, afirmó, van en aumento.

También exhortó a la población a no respaldar cichas acciones “completamente delictivias. No hay la justificación de que por pobreza, porque hay mucha necesidad, porque están desatendidos, entonces tienen que participar en actos ilícitos. No. Es un grupo, son grupos de la delincuencia organizada que malencaminan a los pobladores”.

Se reporta enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército Mexicano en Cuautepec, Hidalgo.

“Que nos ayuden en eso, para que de esa forma no vuelva a suceder lo que sucedió en Tlahuelilpan, que fue muy doloroso. Mucha gente perdió la vida”, pidió López Obrador.

Explico que aunque dicho delito ya no se había presentado con tanta asiduidad, “ahora en Hidalgo ya van dos, tres ocasiones, porque hubo unas detenciones de jefes, presuntos responsables del manejo de la venta ilícita de combustible”, recordó.

El gobierno de Hidalgo confirmó como saldo de los hechos violentos que se presentaron en Cuautepec Hidalgo, en el Valle de Tulancingo, cuatro personas que participaron fallecieron y otras nueve resultaron heridas (seis son presuntos huachicoleros y tres son trabajadores de Pemex).

También fueron decomisadas cuatro unidades y la Procuraduría de Justicia inició ocho carpetas de investigación.

El enfrentamiento se registró la tarde de este miércoles en el municipio de Cuautepec

Los hechos se registraron cuando un grupo de aproximadamente 150 personas, según las versiones, atacaron a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que habían acudido a la localidad de “La Estación” para reparar una toma clandestina que derramaba combustible y representaba un punto alto de riesgo de explosión para los habitantes.

Sin embargo, fueron sorprendidos por decenas de personas encapuchadas, a bordo de vehículos pick up, para agredirlos a tiros.

A los pocos minutos arribaron elementos del Ejército Mexicano para auxiliar a los trabajadores de la empresa paraestatal. Pero los militares también fueron atacados.

Como medida preventiva de seguridad, el gobierno estatal suspendió el transporte público en el municipio, además de que ordenó el desalojó de comercios y escuelas en las localidades de Guadalupe Victoria, Almoloya, Santa Rita y la zona Centro de Cuautepec.

A las 17:00 horas, se informó que el Ejército instaló puestos militares tanto en la comunidad La Estación como en sus inmediaciones para controlar la situación.

Durante 2022, Hidalgo cerró con 4 mil 935 tomas clandestinas de grupos de huachicoleros a los ductos de Pemex y refrendó, por quinto año consecutivo, el primer lugar nacional como el estado más ordeñado del país. De acuerdo con datos de la Décimo Octava Zona Militar proporcionados por la paraestatal, a través de estas perforaciones a las válvulas se hurtaron 632 mil 912.92 barriles de combustible.

Cuautepec, ubicado en el Valle de Tulancingo, que linda con la sierra norte poblana, fue el municipio que más tomas registró en el año, no sólo en el estado, sino en todo el país, con mil 133. Por medio de éstas, los huachicoleros sustrajeron 90 mil 154 barriles de combustible.

En este municipio donde la Sedena ubica a las células del huachicol conocidas como “Los Marinos”; el grupo de “El Gabo”, a cargo de Gabriel Rodríguez Hernández, y los liderados por Emilio Campillo Batalla, “La Marrana”, y Gerardo Olmedo Arista, “El Cochiloco”, exalcalde de esta demarcación de 2012 a 2016, .

